Трамп предлагает привлечь Нацгвардию для сохранения порядка в день выборов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил использовать военных для обеспечения порядка в день ноябрьских выборов.

Об этом сообщило издание Politico, цитируя слова Трампа в эфире телеканала Fox News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он хаоса в день выборов, Трамп заявил, что "если это действительно необходимо" – военных следует вызвать для "некоторых больных людей, радикальных левых сумасшедших",

По мнению Трампа, самая большая проблема – "люди изнутри". Он утверждает, что "есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные сумасшедшие".

Реклама:

"С ними должны очень легко справиться, если потребуется, Национальная гвардия или, если это действительно необходимо, военные. Потому что они не могут этого допустить", – считает он.

Когда Трампа спросили, ожидает ли он хаоса в день выборов, он ответил: "Нет, не со стороны тех, кто голосует за Трампа".

Также кандидат в президенты сказал, что когда речь идет о проблемах в день выборов, то проблема "даже не в людях, которые пришли", даже если они являются теми, кто "полностью разрушает страну". Зато Трамп сказал, что видит врага "изнутри".

Кампания вице-президента Камалы Харрис быстро отреагировала на такой комментарий Трампа.

"Дональд Трамп предполагает, что его соотечественники являются худшими "врагами", чем иностранные противники, и он говорит, что использует против них армию", – заявил представитель кампании Ян Самс.

Издание отметило, что идея развертывания военных в день выборов была бы беспрецедентным вмешательством в процесс голосования, хотя Закон о восстании 1807 года, принятый во времена президентства Томаса Джефферсона, дает президенту полномочия развертывать Национальную гвардию и военные силы для борьбы с восстаниями или другими беспорядками.

Также журналисты напомнили, что во время своего президентства Трамп предупреждал, что применит этот закон в ответ на протесты против смерти Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса, но в итоге не сделал этого.

В июле, как известно, в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании, о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде сообщали и в начале сентября.

Недавно стало известно, что кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации кандидата в президенты.

Также, как сообщалось, в субботу, 12 октября, правоохранители задержали мужчину с огнестрельным оружием возле места проведения митинга Трампа в Калифорнии.