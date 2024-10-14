Глава МЗС Чехії прокоментував чутки про свою відставку

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав плітками чутки про те, що він нібито претендує на посаду посла.

Про це повідомляє Czech Radio, пише "Європейська правда".

Ліпавський зазначив, що припущення, нібито він претендує на посаду посла, є лише плітками. Свою легітимність, додав міністр, він отримує завдяки підтримці решти партій урядової коаліції.

Він заявив, що не хоче коментувати ситуацію в Чеській піратській партії, з якої нещодавно вийшов у зв'язку з її виходом з уряду.

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Очільник МЗС повторив, що готовий піти у відставку з посади, але чотири голови коаліційних партій попросили його лишитися.

За його словами, згода всіх урядових партій, обох палат парламенту та президентської адміністрації щодо зовнішньої політики є рідкістю, і тому він не має проблем залишитися на посаді навіть як позапартійний.

Після того як чеські "Пірати" переважною більшістю голосів підтримали вихід з урядової коаліції, міністри від партії – Ліпавський і міністр з питань законодавства Міхал Шаломоун – мали подати у відставку.

Глава уряду Петр Фіала пояснив, що вважає Ліпавського якісним міністром закордонних справ, і це особливо важливо, коли недалеко від чеського кордону, в Україні, триває війна, а напруженість на Близькому Сході зростає.

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