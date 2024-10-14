Глава МИД Чехии прокомментировал слухи о своей отставке

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал сплетнями слухи о том, что он якобы претендует на должность посла в Чехии

Об этом сообщает Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Липавский отметил, что предположение, что он якобы претендует на должность посла, является лишь сплетнями Свою легитимность, добавил министр, он получает благодаря поддержке остальных партий правительственной коалиции

Он заявил, что не хочет комментировать ситуацию в Чешской пиратской партии, из которой недавно вышел в связи с ее выходом из правительства

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Глава МИД повторил, что готов уйти в отставку с поста, но четыре председателя коалиционных партий попросили его остаться.

По его словам, согласие всех правительственных партий, обеих палат парламента и президентской администрации по внешней политике является редкостью, и поэтому он не имеет проблем остаться в должности даже как беспартийный

После того как чешские "Пираты" подавляющим большинством голосов поддержали выход из правительственной коалиции, министры от партии – Липавский и министр по вопросам законодательства Михал Шаломоун – должны были подать в отставку

Глава правительства Петр Фиала объяснил, что считает Липавского качественным министром иностранных дел, и это особенно важно, когда недалеко от чешской границы, в Украине, идет война, а напряженность на Ближнем Востоке растет

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