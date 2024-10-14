Глава МИД Британии примет участие во встрече министров ЕС в Люксембурге

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет участие во встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге, где среди основных тем – обсуждение ситуации в Украине.

Об этом стало известно из заявления МИД Великобритании, передает "Европейская правда".

Как стало известно, в понедельник, 14 октября, Лэмми присоединится к группе из 27 министров иностранных дел страны ЕС на переговорах в Люксембурге.

Как известно, темами обсуждения станут российская война против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

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Как отметил британский МИД, Лэмми получил приглашение на встречу от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Это произошло после недавнего визита премьера Британии Кира Стармера в Брюссель. Лэмми акцентировал, что Великобритания стремится углубить связи с европейскими партнерами.

"Этот визит – возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить насущные мировые проблемы с нашими ближайшими соседями и заняться решением сейсмических проблем, с которыми мы все сталкиваемся", – подчеркнул британский министр.

Также Британия назвала Украину "ярким примером" того, как совместные усилия с ЕС могут оказывать "ощутимое влияние".

В частности, речь шла о санкциях против России, подготовке военных Сил обороны Украины и гуманитарной помощи.

Напомним, 11 октября министр обороны США Ллойд Остин и его британский коллега Джон Хили обсудили ситуацию в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.

Также недавно The Times сообщила, что британское военное руководство рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для подготовки новобранцев.

А 8 октября страна ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.