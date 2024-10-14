У Швеції розпочався судовий процес над палієм Корану

У понеділок, 14 жовтня, розпочався суд над скандальним активістом Расмусом Палуданом, який спалив Коран.

Про це повідомило шведське видання Aftonbladet Direkt, передає "Європейська правда".

Як нагадало видання, Швеція висунула проти Палудана, який підпалив священну книгу мусульман Коран біля посольства Туреччини у квітні та вересні 2022 року, два звинувачення.

Як відомо, Палудан також підпалював Коран у Стокгольмі, але судовий процес, який розпочинається 14 жовтня, не стосується цього інциденту.

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За даними поліції, Палудана звинувачують у підбурюванні проти групи людей на демонстрації в Мальме.

Видання зауважило, що з минулого року Палудан відмовляється їхати до Швеції, а причиною він називає власну безпеку.

Тому активіст буде дистанційно присутній на судовому процесі, який розпочнеться в понеділок, 14 жовтня.

Фото: Вікіпедія

Як відомо, 21 січня 2023 року у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Расмус Палудан – лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс", відомий провокаційними акціями проти Туреччини. Минулого року він спалив Коран біля посольств Туреччини у Копенгагені й Стокгольмі, що викликало бурхливу реакцію в мусульманських країнах, зокрема Туреччині.

За даними ЗМІ, в організації принаймні однієї такої акції Палудану допоміг шведський журналіст Чанг Фрік, який також співпрацює з дочірнім підрозділом російського пропагандистського каналу RT.

Минулого року Палудана заочно арештували у Швеції.