В Швеции начался судебный процесс над поджигателем Корана

В понедельник, 14 октября, начался суд над скандальным активистом Расмусом Палуданом, который сжег Коран.

Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet Direkt, передает "Европейская правда".

Как напомнило издание, Швеция выдвинула против Палудана, который поджег священную книгу мусульман Коран возле посольства Турции в апреле и сентябре 2022 года, два обвинения.

Как известно, Палудан также поджигал Коран в Стокгольме, но судебный процесс, который начинается 14 октября, не касается этого инцидента.

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По данным полиции, Палудана обвиняют в подстрекательстве против группы людей на демонстрации в Мальме.

Издание отметило, что с прошлого года Палудан отказывается ехать в Швецию, а причиной он называет собственную безопасность.

Поэтому, активист будет дистанционно присутствовать на судебном процессе, который начнется в понедельник, 14 октября.

Фото: Википедия

Как известно, 21 января 2023 года в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс", известный провокационными акциями против Турции. В прошлом году он сжег Коран возле посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме, что вызвало бурную реакцию в мусульманских странах, в частности Турции.

По данным СМИ, в организации по крайней мере одной такой акции Палудану помог шведский журналист Чанг Фрик, который также сотрудничает с дочерним подразделением российского пропагандистского канала RT.

В прошлом году Палудана заочно арестовали в Швеции.