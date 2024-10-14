Голова розвідки Німеччини: РФ зможе атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Бруно Каль бачить пряму військову загрозу з боку Росії.

"Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО", – заявив Каль на слуханнях у комітеті парламентського контролю Бундестагу.

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"Кремль розглядає Федеративну Республіку Німеччина як ворога", – пояснив він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що зазнала вторгнення Росії.

"Ми перебуваємо в прямому конфлікті з Росією", – сказав він.

За його словами, лідер Росії Владімір Путін стурбований не лише Україною, але й "насправді створенням нового світового порядку", і російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби "і без жодних докорів сумління".

"Подальша ескалація ситуації не є малоймовірною", – попередив глава BND і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країни.

Нещодавно стало відомо, що МВС Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.

Крім того, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.