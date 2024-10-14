Глава разведки Германии: РФ сможет атаковать НАТО не позднее конца этого десятилетия

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России.

"Самое позднее до конца этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО", – заявил Каль на слушаниях в комитете парламентского контроля Бундестага.

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"Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага", – пояснил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России.

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", – сказал он.

По его словам, лидер России Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".

"Дальнейшая эскалация ситуации не маловероятна", – предупредил глава BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.

Напомним, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в страны.

Недавно стало известно, что МВД Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений шпионажа.

Кроме того, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.