Підозрювана у зв’язках з ФСБ колишня євродепутатка з Латвії залишилась у Брюсселі

Колишня євродепутатка Тетяна Жданок, проти якої порушили кримінальну справу за підозрою у співпраці зі спецслужбами Росії, наразі перебуває в Брюсселі й на батьківщину не поверталась.

Про це стало відомо телеканалу TV3, повідомляє "Європейська правда".

У Службі державної безпеки Латвії, яка веде розслідування стосовно Жданок, встановили, що політикиня не покидала "європейський простір безпеки".

Керівник відомства Нормунд Межвієтс відмовився говорити, чи видавала Латвія ордер на арешт жінки, але пообіцяв "повідомити пізніше, коли про це буде можливо".

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Водночас, за інформацією TV3, у липні, коли у помешканні Жданок у Латвії відбулись обшуки, жінку бачили в будівлі Європейського парламенту.

А лідер її партії, "Русского союза Латвии", Євген Осипов нещодавно заявив, що Жданок проживає в столиці Бельгії.

"Вона живе в Брюсселі, у неї є крихітна однокімнатна квартира, де вона живе і працює віддалено для партії", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ Росії завербувала Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.

У березні Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.