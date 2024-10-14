Подозреваемая в связях с ФСБ бывшая евродепутат из Латвии осталась в Брюсселе

Бывшая евродепутат Татьяна Жданок, против которой возбудили уголовное дело по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России, сейчас находится в Брюсселе и на родину не возвращалась.

Об этом стало известно телеканалу TV3, сообщает "Европейская правда".

В Службе государственной безопасности Латвии, которая ведет расследование в отношении Жданок, установили, что политик не покидала "европейское пространство безопасности".

Руководитель ведомства Нормунд Межвиетс отказался говорить, выдавала ли Латвия ордер на арест женщины, но пообещал "сообщить позже, когда об этом будет возможно".

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В то же время, по информации TV3, в июле, когда в доме Жданок в Латвии прошли обыски, женщину видели в здании Европейского парламента.

А лидер ее партии, "Русского союза Латвии", Евгений Осипов недавно заявил, что Жданок проживает в столице Бельгии.

"Она живет в Брюсселе, у нее есть крошечная однокомнатная квартира, где она живет и работает удаленно для партии", – сказал он.

Напомним, в конце января появилось совместное расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому ФСБ России завербовала Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.

В марте Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.