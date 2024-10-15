У Нідерландах мешканцям розсилали попередження через пожежу на металообробному підприємстві
У нідерландському місті Гронінген сталася пожежа на металообробному підприємстві, через яку місцевим мешканцям порадили зачинити вікна і уникати перебування в зоні задимлення.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Пожежа почалася близько 7:30 на металообробному підприємстві, розташованому у місті Гронінген. Густі клуби диму від неї було видно на велику відстань, також був відчутний специфічний запах.
Пожежна служба вислала на місце декілька машин. За допомогою крана вогнеборці розкидали купу металолому, у якій почалась пожежа, після чого вогонь швидко взяли під контроль. Ніхто не постраждав.
Через пожежу мешканці довколишніх районів отримали попередження з порадою закрити вікна і уникати перебування у зоні задимлення.
Нагадаємо, у Німеччині розслідують причини пожежі на танкері з 640 тоннами нафти, що сталася минулого тижня.
У Польщі вихідними сталася масштабна пожежа у цехах, внаслідок якої зайнялася також нафта, що зберігалась на території.