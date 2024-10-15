У Нідерландах мешканцям розсилали попередження через пожежу на металообробному підприємстві

У нідерландському місті Гронінген сталася пожежа на металообробному підприємстві, через яку місцевим мешканцям порадили зачинити вікна і уникати перебування в зоні задимлення.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася близько 7:30 на металообробному підприємстві, розташованому у місті Гронінген. Густі клуби диму від неї було видно на велику відстань, також був відчутний специфічний запах.

З репортажу NOS

Пожежна служба вислала на місце декілька машин. За допомогою крана вогнеборці розкидали купу металолому, у якій почалась пожежа, після чого вогонь швидко взяли під контроль. Ніхто не постраждав.

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Через пожежу мешканці довколишніх районів отримали попередження з порадою закрити вікна і уникати перебування у зоні задимлення.

Нагадаємо, у Німеччині розслідують причини пожежі на танкері з 640 тоннами нафти, що сталася минулого тижня.

У Польщі вихідними сталася масштабна пожежа у цехах, внаслідок якої зайнялася також нафта, що зберігалась на території.