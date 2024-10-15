В Нидерландах жителям рассылали оповещения из-за пожара в промзоне

В нидерландском городе Гронинген произошел пожар на металлообрабатывающем предприятии, из-за которого местным жителям посоветовали закрыть окна и не находиться в зоне задымления.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 7:30 на металлообрабатывающем предприятии, расположенном в городе Гронинген. Густые клубы дыма от него было видно на большом расстоянии, также ощущался специфический запах.

ИЗ репортажа NOS

Пожарная служба выслала на место несколько машин. С помощью крана пожарные разбросали кучу металлолома, в которой начался пожар, после чего огонь быстро взяли под контроль. Никто не пострадал.

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Из-за пожара жители близлежащих районов получили предупреждение с советом закрыть окна и избегать пребывания в зоне задымления.

Напомним, в Германии расследуют причины пожара на танкере с 640 тоннами нефти, произошедшего на прошлой неделе.

В Польше на выходных произошел масштабный пожар в цехах, в результате которого загорелась также хранившаяся на территории нефть.