Макрон и Нетаньяху обменялись выпадами о том, как возник Израиль

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху снова обменялись выпадами на фоне напряжения на Ближнем Востоке, в частности из-за инцидентов между вооруженными силами Израиля и миротворцами ООН на юге Ливана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Заявление Макрона на заседании правительства не было публичным, о нем журналисты узнали от других присутствующих на встрече. По словам этих источников, Макрон сказал, что Нетаньяху "должен не забывать, что его страна возникла благодаря решению ООН".

Ремарка Макрона была связана с инцидентом на юге Ливана на прошлой неделе, когда в результате израильского обстрела получили ранения двое миротворцев ООН. Франция тогда вызвала посла Израиля для объяснений.

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Еще через несколько дней в миссии заявили, что на их наблюдательную позицию заехал израильский танк. Израиль утверждает, что это произошло случайно во время эвакуации раненых.

После того, когда слова Макрона попали в СМИ, Нетаньяху ответил ему.

"Напомню президенту Франции: это не резолюция ООН основала государство Израиль, а победа, избранная в войне за независимость кровью героических бойцов, многие из которых перед тем пережили Холокост, в том числе с участием режима Виши во Франции", – отреагировал премьер Израиля.

Ранее острый ответ Нетаньяху спровоцировали слова Макрона с призывом приостановить поставки Израилю оружия для продолжения операции в секторе Газа.

В канун годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Макрон провел разговор с премьером Израиля и отметил, что они имеют разногласия во взглядах, но стремятся к взаимопониманию.