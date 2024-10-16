У Німеччині пожежа на пожежній станції завдала збитків на 20 млн євро

Пожежа на пожежній станції в місті Штадталлендорф у німецькій федеральній землі Гессен завдала збитків на десятки мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Районний пожежний інспектор Ларс Шефер сказав, що він очікує, що збитки складуть від 20 до 24 мільйонів євро. Будівля була відкрита лише пів року тому.

фото hessenschau

Згідно з повідомленнями, в холі згоріло близько десяти пожежних машин. За словами Шефера, ніхто не постраждав.

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За даними поліції, спочатку загорівся автомобіль, а потім і вся будівля рано вранці. Через пожежу правоохоронці оточили велику територію навколо місця події. Мешканців попросили тримати вікна та двері зачиненими. Наразі немає інформації про причини пожежі.

На місці події перебувають близько 170 співробітників екстрених служб з кількох муніципалітетів району. На самій станції в Штадталлендорфі працюють 52 рятувальники, повідомив Шефер.

Найгірше, що може трапитися з пожежником, – це якщо загориться його власна станція, каже районний пожежний інспектор. Це дійсно впливає на пожежників. На місці перебуває команда кризового втручання, яка надає підтримку.

Згідно з інформацією, гасіння пожежі все ще триває. В одному із залів все ще триває пожежа. За словами Шефера, пожежна станція не має системи пожежної сигналізації, оскільки це не є обов'язковим.

Напередодні у нідерландському місті Гронінген сталася пожежа на металообробному підприємстві, через яку місцевим мешканцям порадили зачинити вікна і уникати перебування в зоні задимлення.

У Польщі минулими вихідними сталася масштабна пожежа у цехах, внаслідок якої зайнялася також нафта, що зберігалась на території.