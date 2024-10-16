В Германии пожар на пожарной станции нанес ущерб на 20 млн евро

Пожар на пожарной станции в городе Штадталлендорф в немецкой федеральной земле Гессен нанес ущерб на десятки миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Районный пожарный инспектор Ларс Шефер сказал, что он ожидает, что убытки составят от 20 до 24 миллионов евро. Здание было открыто всего полгода назад.

Согласно сообщениям, в холле сгорело около десяти пожарных машин. По словам Шефера, никто не пострадал.

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По данным полиции, сначала загорелся автомобиль, а затем и все здание рано утром. Из-за пожара правоохранители оцепили большую территорию вокруг места происшествия. Жителей попросили держать окна и двери закрытыми. На данный момент нет информации о причинах пожара.

На месте происшествия находятся около 170 сотрудников экстренных служб из нескольких муниципалитетов района. На самой станции в Штадталлендорфе работают 52 спасателя, сообщил Шефер.

Худшее, что может случиться с пожарным, – это если загорится его собственная станция, говорит районный пожарный инспектор. Это действительно влияет на пожарных. На месте находится команда кризисного вмешательства, которая оказывает поддержку.

Согласно информации, тушение пожара все еще продолжается. В одном из залов все еще продолжается пожар. По словам Шефера, пожарная станция не имеет системы пожарной сигнализации, поскольку это не является обязательным.

Накануне в нидерландском городе Гронинген произошел пожар на металлообрабатывающем предприятии, из-за которого местным жителям посоветовали закрыть окна и избегать пребывания в зоне задымления.

В Польше в минувшие выходные произошел масштабный пожар в цехах, в результате которого загорелась также нефть, хранившаяся на территории.