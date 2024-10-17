Топ-дипломат Чехии: Прекращение огня на Ближнем Востоке ничего не решает

Ведущий чешский дипломат, советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке ничего не решает, а лишь проложит путь к еще большему кровопролитию.

Об этом он сказал в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Заявление Пояра отражает устойчивую произраильскую позицию Праги, которая недавно заблокировала совместное заявление ЕС с призывом к прекращению огня в Ливане.

"Вы думаете, что ЕС будет восприниматься в мире серьезно, когда он призывает к прекращению огня? Это нонсенс. Прекращение огня ничего не решает", – сказал Пояр в интервью.

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Дипломат отметил, что прекращение огня даст террористическим организациям шанс перегруппироваться.

"Давайте посмотрим, что будет означать прекращение огня. Это будет означать, что "Хезболла" или ХАМАС гораздо быстрее восстановятся, гораздо быстрее перевооружатся, и гораздо быстрее начнется гораздо большая война", – сказал он.

Чехия давно является одним из самых верных союзников Израиля в Европе. Вместе с Венгрией и Австрией Прага настаивает на смягчении мер ЕС, которые она считает чрезмерно критическими в отношении Израиля, и неоднократно выступала против попыток других членов ЕС осудить Израиль за жертвы среди гражданского населения в Газе и Ливане.

Пояр четко определил, на ком лежит ответственность за гибель гражданских лиц.

"Ответственность за жертвы среди гражданского населения в Газе лежит на ХАМАС как исламистской организации. А в Ливане – на "Хезболле", исламистской организации, которая напрямую контролируется Ираном", – сказал он, утверждая, что Израиль не целенаправленно атакует гражданское население.

В последние недели в Евросоюзе обсуждается возможность наложения торговых ограничений на Израиль в рамках двустороннего торгового соглашения, чтобы отреагировать на нарушение гуманитарного права израильскими силами в Газе.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала ЕС рассмотреть введение дополнительных санкций против Израиля.

Ирландия готовится к односторонним торговым санкциям против Израиля из-за действий в Газе.