У Литві фіксують "значне зменшення" використання метеорологічних куль з контрабандою

Литовські прикордонники нещодавно помітили значне зменшення використання метеорологічних зондів для контрабанди після кількох гучних інцидентів, що сталися на початку цього місяця.

Про це повідомило видання LRT, передає "Європейська правда".

Очільник прикордонної служби Рустамас Любаєвас після засідання парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони (NSGK) розповів журналістам про те, що наразі ситуація "виглядає оптимістично".

"Ми зафіксували значне зниження (використання метеозондів для контрабанди через литовський кордон. – Ред.)", – поінформував він.

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Прикордонник припустив, що зниження може бути пов'язане з нещодавніми операціями правоохоронних органів Литви, погодними умовами та пошуком нових методів контрабанди.

За його словами, в жовтні було зафіксовано до 50 інцидентів, причому більшість повітряних куль було перехоплено.

Фото: LRT

Голова NSGK Арвідас Поцюс зазначив, що жодна повітряна куля не залетіла на територію Литви для виконання будь-яких розвідувальних завдань.

"Для таких завдань використовуються безпілотники, а не метеорологічні кулі", – поділився Поцюс.

За його словами, Литва планує закупити нові системи та радари, необхідні для моніторингу ситуації. Однак він відмовився коментувати це питання детальніше.

Журналісти зауважили, що деякі політики припускають, що високі метеозонди становлять ризики для цивільної авіації і можуть бути використані не лише для контрабанди, але й для інших цілей.

Водночас Поцюс каже, що органи, відповідальні за безпеку польотів, запевнили його, що ймовірність зіткнення літака з повітряною кулею вкрай низька.

"Ймовірність дуже низька, але певні рішення були прийняті. Наприклад, пілоти, які влітають у повітряний простір Литви, будуть заздалегідь попереджені, коли такі випадки можуть статися", – підсумував він.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію Вільнюського аеропорту.

7 жовтня повідомлялося, що литовська влада вирішила використовувати безпілотники, щоб краще виявляти і збивати повітряні кулі, які залітають з Білорусі та використовуються для контрабанди.