В Литве фиксируют "значительное уменьшение" использования метеошаров с контрабандой

Литовские пограничники недавно заметили значительное уменьшение использования метеорологических зондов для контрабанды после нескольких громких инцидентов в начале этого месяца.

Об этом сообщило издание LRT, передает "Европейская правда".

Глава пограничной службы Рустамас Любаевас после заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (NSGK) рассказал журналистам, что сейчас ситуация "выглядит оптимистично".

"Мы зафиксировали значительное снижение (использования метеозондов для контрабанды через литовскую границу. – Ред.)", – проинформировал он.

Реклама:

Пограничник предположил, что снижение может быть связано с недавними операциями правоохранительных органов Литвы, погодными условиями и поиском новых методов контрабанды.

По его словам, в октябре было зафиксировано до 50 инцидентов, причем большинство воздушных шаров было перехвачено.

Фото: LRT

Председатель NSGK Арвидас Поцюс отметил, что ни один воздушный шар не залетел на территорию Литвы для выполнения каких-либо разведывательных задач.

"Для таких задач используются беспилотники, а не метеорологические шары", – поделился Поцюс.

По его словам, Литва планирует закупить новые системы и радары, необходимые для мониторинга ситуации. Однако он отказался комментировать этот вопрос подробнее.

Журналисты отметили, что некоторые политики предполагают, что метеозонды представляют риски для гражданской авиации и могут быть использованы не только для контрабанды, но и для других целей.

В то же время Поцюс говорит, что органы, ответственные за безопасность полетов, заверили его, что вероятность столкновения самолета с воздушным шаром крайне низкая.

"Вероятность очень низкая, но определенные решения были приняты. Например, пилоты, которые влетают в воздушное пространство Литвы, будут заранее предупреждены, когда такие случаи могут произойти", – подытожил он.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.

7 октября сообщалось, что литовские власти решили использовать беспилотники, чтобы лучше выявлять и сбивать воздушные шары, которые залетают из Беларуси и используются для контрабанды.