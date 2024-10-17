Прем'єрка Латвії вважає, що ЄС може схвалити рішення, про які просить Україна 

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що лідери країн-членів ЄС можуть ухвалити рішення, про які просить Україна.

Про це вона сказала в четвер у Брюсселі перед початком саміту ЄС, на якому президент України представить "план перемоги", повідомляє "Європейська правда".

Сіліня підкреслила, що підтримка Україні у ЄС залишається дуже сильною.

"Дискусія, яка в нас сьогодні відбудеться, покаже, як ми можемо ще більше зробити щодо того, про що просить Україна. Я пишаюся тим, що Європа завжди може домовитися про ще більшу допомогу Україні. Це залишається на нашому політичному порядку денному", – зазначила прем'єрка Латвії.

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Вона підкреслила, що іншими питаннями обговорення будуть міграція та інструменталізація міграції Білоруссю і її гібридні атаки

"Я з нетерпінням очікую сьогоднішнього обговорення, і я можу бачити, що Європа розуміє, що ці рішення мають бути прийняті скоро", – додала Сіліня.

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, де представить свій "план перемоги".

Перед тим із заявами виступила низка лідерів ЄС, зокрема президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.

Своєю чергою, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".