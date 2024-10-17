Премьер Латвии считает, что ЕС может одобрить решения, о которых просит Украина

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что лидеры стран-членов ЕС могут принять решения, о которых просит Украина.

Об этом она сказала в четверг в Брюсселе перед началом саммита ЕС, на котором президент Украины представит "план победы", сообщает "Европейская правда".

Силиня подчеркнула, что поддержка Украины в ЕС остается очень сильной.

"Дискуссия, которая у нас сегодня состоится, покажет, как мы можем еще больше сделать относительно того, о чем просит Украина. Я горжусь тем, что Европа всегда может договориться о еще большей помощи Украине. Это остается на нашей политической повестке дня", – отметила премьер Латвии.

Реклама:

Она подчеркнула, что другими вопросами обсуждения будут миграция и инструментализация миграции Беларусью и ее гибридные атаки

"Я с нетерпением ожидаю сегодняшнего обсуждения, и я могу видеть, что Европа понимает, что эти решения должны быть приняты скоро", – добавила Силиня.

В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, где представит свой "план победы".

Перед тем с заявлениями выступил ряд лидеров ЕС, в частности президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.

В свою очередь немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".