В Афінах закривали станцію метро і суд через повідомлення про бомбу

У четвер в афінському метро було порушено роботу, а людей евакуювали з будівлі суду після ранкового повідомлення про замінування, яке надійшло на електронну пошту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Поліція отримала електронного листа англійською мовою о 7.20 ранку, в якому стверджувалося, що вибухові пристрої були закладені в травматологічній лікарні КАТ в північному передмісті Афін, а також в будівлі суду і на станції метро Синтагма в центрі міста.

На всі три об'єкти були направлені фахівці зі знешкодження бомб, які встановили, що погроза була містифікацією. Відділ поліції з боротьби з кіберзлочинністю продовжує розслідувати походження електронного листа з погрозами.

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Афінський апеляційний суд на вулиці Лукареос був евакуйований як запобіжний захід, а метрополітену було наказано не робити зупинок на станції Синтагма, яка була тимчасово закрита. За повідомленням поліції, зараз рух поїздів відновлений у звичайному режимі.

Нагадаємо, починаючи з 30 вересня, в Австрії зафіксували й почали розслідування стосовно 27 анонімних погроз про замінування по всій країні, які надійшли електронною поштою.

А у сусідній Чехії перевіряють, чи стоїть Росія за хвилею "мінування" шкіл на початку вересня.

У Литві на початку навчального року також зареєстрували хвилю листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.