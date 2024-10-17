В Афинах закрывали станцию метро и суд из-за сообщения о бомбе

В четверг в афинском метро была нарушена работа, а людей эвакуировали из здания суда после утреннего сообщения о заминировании, которое поступило на электронную почту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Полиция получила электронное письмо на английском языке в 7.20 утра, в котором утверждалось, что взрывные устройства были заложены в травматологической больнице КАТ в северном пригороде Афин, а также в здании суда и на станции метро Синтагма в центре города.

На все три объекта были направлены специалисты по обезвреживанию бомб, которые установили, что угроза была мистификацией. Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью продолжает расследовать происхождение электронного письма с угрозами.

Реклама:

Афинский апелляционный суд на улице Лукареос был эвакуирован в качестве меры предосторожности, а метрополитену было приказано не делать остановок на станции Синтагма, которая была временно закрыта. По сообщению полиции, сейчас движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Напомним, начиная с 30 сентября, в Австрии зафиксировали и начали расследование в отношении 27 анонимных угроз о заминировании по всей стране, которые поступили по электронной почте.

А в соседней Чехии проверяют, стоит ли Россия за волной "минирования " школ в начале сентября.

В Литве в начале учебного года также зарегистрировали волну писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.