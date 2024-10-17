Зеленский рассказал, как лидеры ЕС реагировали на его "план победы"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на саммите ЕС 18 лидеров комментировали его "план победы" и большинство высказывались в его поддержку.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после участия в саммите ЕС, сообщает "Европейская правда".

Он назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

"18 из них комментировали план победы. Я благодарен, что была закрытая часть разговора с союзниками. Большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки "плана победы". Я рад, что они услышали от меня некоторые детали и наши команды продолжат работать дальше", – сказал Зеленский.

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Он также упомянул о своих предыдущих разговорах с отдельными странами-партнерами, от которых зависит усиление Украины отдельными элементами, что содержатся в закрытой части "плана победы".

"Эти страны имеют большое влияние на то, чтобы усилить нас дальнобойным оружием или нет. Среди тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии, были и позитивные сигналы", – отметил Зеленский, добавив, однако, что эти страны хотели бы совместных решений.

"Мы очень хотели бы, чтобы Соединенные Штаты как главный донор в оборону Украины были положительными и более решительными" – заявил он.

Зеленский также заявил, что если партнеры не поддержат его "план победы", то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" президента Владимира Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.