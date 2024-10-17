Грузинський закон про "іноагентів" оскаржать у ЄСПЛ

Грузинські організації громадянського суспільства, представники ЗМІ та приватні особи подадуть позов проти закону про "іноагентів" до Європейського суду з прав людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Як стало відомо на брифінгу, що відбувся 17 жовтня в офісі "Асоціації молодих юристів", позов буде подано від імені 16 медіаорганізацій, 120 НУО і чотирьох фізичних осіб.

Заявники наголошують, що законодавство порушує право на свободу зібрань та асоціацій, захищене Європейською конвенцією з прав людини (стаття 11), свободу вираження поглядів (стаття 10), право на захист приватного і сімейного життя (стаття 8), права на засоби правового захисту (стаття 13).

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"Російський закон" не тільки спрямований на обмеження громадянського суспільства і ЗМІ, а й служить ізоляції всіх громадян один від одного і придушенню критичних голосів. Організації-заявники працюють над такими суспільними проблемами, як: охорона довкілля, допомога інвалідам, захист жінок і дітей від насильства, судова реформа, боротьба з корупцією, журналістські розслідування тощо....

Боротьба з незалежними організаціями, з використанням російських методів, не тільки порушує фундаментальні права людини, а й підриває непохитний вибір грузинського народу щодо інтеграції в євроатлантичні структури", – ідеться в заяві представників ЗМІ, НУО та приватних осіб.

9 жовтня на сайті Конституційного суду було опубліковано протокол від 4 жовтня, яким частково прийнято до розгляду чотири позови, подані проти закону "про прозорість іноземного впливу". Судді більшістю голосів визнали, що спірна норма не становить безпосередньої загрози неурядовим і медійним організаціям, тому відмовилися зупиняти його дію до ухвалення остаточного рішення у справі.

Суд прийняв до розгляду конституційні позови, подані проти закону про "іноагентів" (з боку президента Грузії, членів парламенту Грузії, неурядового сектору та ЗМІ).

Депутати Європейського парламенту минулого тижня ухвалили резолюцію, в якій наголосили, що відкат від демократії Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни.

Ще до голосування спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі називав проєкт резолюції "обурливим, ганебним і огидним".

Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.