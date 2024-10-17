Грузинский закон об "иноагентах" обжалуют в ЕСПЧ

Грузинские организации гражданского общества, представители СМИ и частные лица подадут иск против закона об "иноагентах" в Европейский суд по правам человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Как стало известно на брифинге, состоявшемся 17 октября в офисе "Ассоциации молодых юристов", иск будет подан от имени 16 медиаорганизаций, 120 НПО и четырех физических лиц.

Заявители отмечают, что законодательство нарушает право на свободу собраний и ассоциаций, защищенное Европейской конвенцией по правам человека (статья 11), свободу выражения мнений (статья 10), право на защиту частной и семейной жизни (статья 8), права на средства правовой защиты (статья 13).

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"Российский закон" не только направлен на ограничение гражданского общества и СМИ, но и служит изоляции всех граждан друг от друга и подавлению критических голосов. Организации-заявители работают над такими общественными проблемами, как: охрана окружающей среды, помощь инвалидам, защита женщин и детей от насилия, судебная реформа, борьба с коррупцией, журналистские расследования и т.д. ....

Борьба с независимыми организациями, с использованием российских методов, не только нарушает фундаментальные права человека, но и подрывает непоколебимый выбор грузинского народа по интеграции в евроатлантические структуры", – говорится в заявлении представителей СМИ, НПО и частных лиц.

9 октября на сайте Конституционного суда был опубликован протокол от 4 октября, которым частично приняты к рассмотрению четыре иска, поданные против закона "о прозрачности иностранного влияния". Судьи большинством голосов признали, что спорная норма не представляет непосредственной угрозы неправительственным и медийным организациям, поэтому отказались останавливать его действие до принятия окончательного решения по делу.

Суд принял к рассмотрению конституционные иски, поданные против закона об "иноагентах" (со стороны президента Грузии, членов парламента Грузии, неправительственного сектора и СМИ).

Депутаты Европейского парламента на прошлой неделе приняли резолюцию, в которой отметили, что откат от демократии Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны.

Еще до голосования спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили называл проект резолюции "возмутительным, позорным и отвратительным".

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.