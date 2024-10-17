Низка районів Франції потерпають від повеней, через негоду скасовують поїзди

Низка районів у різних частинах Франції потерпають від підтоплень після рясних опадів, негода вплинула також на рух поїздів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На 17 жовтня для шести департаментів (районів) Франції оголошено червоний рівень попередження через загрозу повені, ще для 34 – другий, помаранчевий рівень.

На цей час найбільше постраждав південний департамент Ардеш, де місцева річка вийшла з берегів в районі міста Анноне. Через підтоплення закрита автодорога A47, що сполучає Ліон з містами у центрально-західній частині країни, та ще кілька доріг місцевого значення.

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Situation très sérieuse à Annonay (Ardèche) où de graves inondations sont en cours. La commune a annoncé déclencher son plan communal de sauvegarde. Vidéo Tonio (Facebook).#inondation pic.twitter.com/SkjQxT1eJt – Kévin Floury (@kevinfloury) October 17, 2024

Місцева влада оголосила про закриття шкіл і дитсадків та закликала мешканців не виходити з дому та відкласти поїздки. Згодом префектура Ардеша оголосила про закриття усіх навчальних закладів у п’ятницю.

Також сильно постраждала громада Рів-де-Жіє над однойменною річкою, на деяких вулицях містечка рівень води сягає висоти автомобілів.

🌊 De graves inondations sont observées à Rive-de-Gier dans la Loire. Placé en vigilance rouge, le Gier subit une crue remarquable. 🔴 (© Kamel SK Sebaa) pic.twitter.com/bmu9TnSYWZ – Météo Express (@MeteoExpress) October 17, 2024

Оператор залізниці SNCF попередив про скасування рейсів на кількох напрямках у трьох регіонах "задля безпеки пасажирів і персоналу".

#AlerteMétéo #Leslie Suite aux alertes #pluies #inondations de @meteofrance, la circulation des trains est perturbée dans plusieurs régions.



17/10 à 15h. Des « stop circulation » localisés sont en cours afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel

[THREAD🧵] pic.twitter.com/EgdAv0tk7v – SNCF Réseau (@SNCFReseau) October 17, 2024

Нагадаємо, на початку жовтня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

А у Греції оголосили вироки експосадовцям у зв'язку з повенями 2020 року.