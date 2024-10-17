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Низка районів Франції потерпають від повеней, через негоду скасовують поїзди

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Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 17:29 — Марія Ємець

Низка районів у різних частинах Франції потерпають від підтоплень після рясних опадів, негода вплинула також на рух поїздів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На 17 жовтня для шести департаментів (районів) Франції оголошено червоний рівень попередження через загрозу повені, ще для 34 – другий, помаранчевий рівень.

 

На цей час найбільше постраждав південний департамент Ардеш, де місцева річка вийшла з берегів в районі міста Анноне. Через підтоплення закрита автодорога A47, що сполучає Ліон з містами у центрально-західній частині країни, та ще кілька доріг місцевого значення.

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Місцева влада оголосила про закриття шкіл і дитсадків та закликала мешканців не виходити з дому та відкласти поїздки. Згодом префектура Ардеша оголосила про закриття усіх навчальних закладів у п’ятницю. 

Також сильно постраждала громада Рів-де-Жіє над однойменною річкою, на деяких вулицях містечка рівень води сягає висоти автомобілів.

Оператор залізниці SNCF попередив про скасування рейсів на кількох напрямках у трьох регіонах "задля безпеки пасажирів і персоналу". 

Нагадаємо, на початку жовтня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

А у Греції оголосили вироки експосадовцям у зв'язку з повенями 2020 року.

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Франція стихійні лиха
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