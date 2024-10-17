Укр Рус Eng

Ряд районов Франции страдают от наводнений, отменены поезда

фото, видео
Новости — Четверг, 17 октября 2024, 17:29 — Мария Емец

Ряд районов в разных частях Франции страдают от подтоплений после обильных осадков, непогода повлияла также на движение поездов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На 17 октября для шести департаментов Франции объявлен красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнения, еще для 34 – второй, оранжевый уровень.

 

На данный момент больше всего пострадал южный департамент Ардеш, где река вышла из берегов в районе города Анноне. Из-за подтопления закрыта автодорога A47, соединяющая Лион с городами в центрально-западной части страны, и еще несколько дорог местного значения..

Реклама:

Местные власти объявили о закрытии школ и детсадов и призвали жителей не выходить из дома и отложить поездки. Впоследствии префектура Ардеша объявила о закрытии всех учебных заведений в пятницу.

Также сильно пострадала община Рив-де-Жие над одноименной рекой, на некоторых улицах города уровень воды достигает высоты автомобилей.

Оператор железной дороги SNCF предупредил об отмене рейсов на нескольких направлениях в трех регионах "ради безопасности пассажиров и персонала".

Напомним, в начале октября от катастрофического наводнения пострадали отдельные районы Боснии, стихия привела к гибели по меньшей мере 21 человека.

А в Греции объявили приговоры экс-чиновникам в связи с наводнениями 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция стихийные бедствия
Реклама: