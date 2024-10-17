Ряд районов Франции страдают от наводнений, отменены поезда

Ряд районов в разных частях Франции страдают от подтоплений после обильных осадков, непогода повлияла также на движение поездов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На 17 октября для шести департаментов Франции объявлен красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнения, еще для 34 – второй, оранжевый уровень.

На данный момент больше всего пострадал южный департамент Ардеш, где река вышла из берегов в районе города Анноне. Из-за подтопления закрыта автодорога A47, соединяющая Лион с городами в центрально-западной части страны, и еще несколько дорог местного значения..

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Situation très sérieuse à Annonay (Ardèche) où de graves inondations sont en cours. La commune a annoncé déclencher son plan communal de sauvegarde. Vidéo Tonio (Facebook).#inondation pic.twitter.com/SkjQxT1eJt – Kévin Floury (@kevinfloury) October 17, 2024

Местные власти объявили о закрытии школ и детсадов и призвали жителей не выходить из дома и отложить поездки. Впоследствии префектура Ардеша объявила о закрытии всех учебных заведений в пятницу.

Также сильно пострадала община Рив-де-Жие над одноименной рекой, на некоторых улицах города уровень воды достигает высоты автомобилей.

🌊 De graves inondations sont observées à Rive-de-Gier dans la Loire. Placé en vigilance rouge, le Gier subit une crue remarquable. 🔴 (© Kamel SK Sebaa) pic.twitter.com/bmu9TnSYWZ – Météo Express (@MeteoExpress) October 17, 2024

Оператор железной дороги SNCF предупредил об отмене рейсов на нескольких направлениях в трех регионах "ради безопасности пассажиров и персонала".

#AlerteMétéo #Leslie Suite aux alertes #pluies #inondations de @meteofrance, la circulation des trains est perturbée dans plusieurs régions.



17/10 à 15h. Des « stop circulation » localisés sont en cours afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel

[THREAD🧵] pic.twitter.com/EgdAv0tk7v – SNCF Réseau (@SNCFReseau) October 17, 2024

Напомним, в начале октября от катастрофического наводнения пострадали отдельные районы Боснии, стихия привела к гибели по меньшей мере 21 человека.

А в Греции объявили приговоры экс-чиновникам в связи с наводнениями 2020 года.