Харрис считает убийство лидера ХАМАС шансом закончить войну в Газе

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что убийство Израилем лидера ХАМАС Яхьи Синвара может помочь положить конец войне в Газе.

Об этом Харрис сказала в четверг после предвыборной встречи со студентами колледжа в Милуоки, ее цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Война Израиля с ХАМАС расколола Демократическую партию и угрожает подорвать поддержку Харрис среди некоторых ключевых групп избирателей.

"Этот момент дает нам возможность наконец закончить войну в Газе таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, а палестинцы получили путь к самоопределению... Пришло время начать следующий день без ХАМАС у власти", – заявила Харрис.

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Эти слова сигнализировали о желании кандидата в президенты от Демократической партии ускорить процесс прекращения огня, который зашел в тупик в последние месяцы.

Президент США Джо Байден выразил подобные настроения за несколько минут до заявления Харрис. Он сказал, что отправляет госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль для переговоров, целью которых является прекращение боевых действий и освобождение заложников, захваченных ХАМАС в октябре прошлого года.

Хотя и Харрис, и ее соперник-республиканец Дональд Трамп выражали поддержку Израилю, боевые действия в Газе и рост числа жертв среди гражданского населения раскололи демократов, и некоторые из них призывают ограничить продажу оружия Израилю.

Партия обеспокоена потерей голосов арабо-американцев на президентских выборах, до которых осталось менее трех недель.

Накануне Байден заявил, что американская сторона поддерживала операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар.

Байден отметил, что Синвар был вдохновителем массовых убийств, изнасилований и похищений 7 октября 2023 года.

В четверг, 17 октября, Израиль сообщил о ликвидации Синвара во время операции в Газе.