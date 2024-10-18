Швейцарія передала Україні перший автомобіль для розмінування GCS 200

Швейцарський уряд передав Державній службі з надзвичайних ситуацій перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, пише пресслужба ДСНС, передає "Європейська правда".

До кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій.

ДСНС акцентувала, що на початку минулого року у системі органів Міністерства внутрішніх справ не було жодної машини для розмінування.

Реклама:

Фото: Telegram

Наразі, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки.

У ДСНС наголосили, що з початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.

Фото: Telegram

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків ($118 млн), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.

На початку жовтня Литва та Швеція погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб України у сфері розмінування.

Напередодні уряд Німеччини прозвітував про передання Україні чергової партії військової допомоги, куди, зокрема, ввійшли 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг.