Швейцария передала Украине первый автомобиль для разминирования GCS 200

Швейцарское правительство передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первый из трех специализированных автомобилей GCS 200 на Конференции по противоминной деятельности в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпьятый, пишет пресс-служба ГСЧС, передает "Европейская правда".

До конца 2024 года Украина получит еще один автомобиль от швейцарских партнеров, а в 2025 году – третий.

ГСЧС акцентировала, что в начале прошлого года в системе органов Министерства внутренних дел не было ни одной машины для разминирования.

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Сейчас, благодаря поддержке международных партнеров, передано уже 68 таких единиц техники.

В ГСЧС отметили, что с началом эксплуатации этих машин количество ранений саперов уменьшилось в пять раз.

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В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков ($118 млн), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

Швейцария также поддерживает программу помощи пострадавшим от мин и малым фермерским хозяйствам, которые не могут обрабатывать свои поля.

В начале октября Литва и Швеция согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Украины в сфере разминирования.

Накануне правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи, куда, в частности, вошли 100 переносных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, один минный плуг.