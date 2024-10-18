У Норвегії визнали винним чоловіка, який потай фільмував секс за згодою

Верховний суд Норвегії визнав кримінальним злочином фільмування сексу без згоди однієї зі сторін, навіть якщо сам статевий акт відбувається за згодою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Найвищий норвезький суд розглядав справу від травня 2023 року, згідно з матеріалами якої чоловік і жінка познайомились у клубі в Осло та після цього зайнялись сексом на вулиці неподалік.

Невелику частину того, що сталося, "чотири-п'ять секунд", чоловік зняв на камеру без відома жінки.

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Остання пізніше подала на нього до суду через зґвалтування, і хоча цю справу закрили, факт фільмування сплив під час розслідування.

Перші дві судові інстанції визначили, що фільмування сексу без згоди є "сексуально образливою поведінкою", та визнали чоловіка винним. Він оскаржив рішення у Верховному суді Норвегії, але той залишив вирок у силі.

"Фільмування або фотографування статевого акту без згоди повинна, як чітка відправна точка, розглядатися як сексуально образлива поведінка. Це стосується навіть тих випадків, коли сексуальна активність як така є добровільною, і навіть якщо знятий матеріал не поширюється серед третіх осіб", – йдеться в рішенні.

Фігуранту справи залишили в силі покарання у вигляді 12 тисяч норвезьких крон штрафу (1100 доларів).

Нагадаємо, нещодавно в Нідерландах скасували перший в країні вирок за зняття презерватива під час сексу без згоди жінки.

А Федеральний суд Швейцарії відступив від сформульованої минулого року позиції, згідно з якою "тривалість" зґвалтування може враховуватись як обставина для пом’якшення вироку ґвалтівнику.