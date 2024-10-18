В Норвегии признали виновным мужчину, который тайком снимал секс по согласию

Верховный суд Норвегии признал уголовным преступлением съемки секса без согласия одной из сторон, даже если сам половой акт происходит по согласию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Высший норвежский суд рассматривал дело от мая 2023 года, согласно материалам которого мужчина и женщина познакомились в клубе в Осло и после этого занялись сексом на улице неподалеку.

Небольшую часть случившегося, "четыре-пять секунд", мужчина снял на камеру без ведома женщины.

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Последняя позже подала на него в суд за изнасилование, и хотя это дело закрыли, факт съемки всплыл во время расследования.

Первые две судебные инстанции определили, что съемка секса без согласия является "сексуально оскорбительным поведением", и признали мужчину виновным. Он обжаловал решение в Верховном суде Норвегии, но тот оставил приговор в силе.

"Съемка или фотографирование полового акта без согласия должна, как четкая отправная точка, рассматриваться как сексуально оскорбительное поведение. Это касается даже тех случаев, когда сексуальная активность как таковая является добровольной, и даже если снятый материал не распространяется среди третьих лиц", – говорится в решении.

Фигуранту дела оставили в силе наказание в виде 12 тысяч норвежских крон штрафа (1100 долларов).

Напомним, недавно в Нидерландах отменили первый в стране приговор за снятие презерватива во время секса без согласия женщины.

А Федеральный суд Швейцарии отступил от сформулированной в прошлом году позиции, согласно которой "продолжительность" изнасилования может учитываться как обстоятельство для смягчения приговора насильнику.