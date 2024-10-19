Посол ЄС підтвердила дату публікації доповіді про євроінтеграційний прогрес України

Посол ЄС Катаріна Матернова підтвердила, що презентація цьогорічної доповіді Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидатів на вступ, зокрема й України, планується 30 жовтня.

Про це вона повідомила у коментарі "Суспільному", пише "Європейська правда".

Катаріна Матернова підтвердила дату, яку раніше називав як очікувану дату публікації доповіді про розширення редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

"30 жовтня, тобто менш ніж за два тижні, ми побачимо видання 2024 року так званого пакету розширення. Це щорічна оцінка прогресу Європейської комісії, за якою оцінюються країни, які претендують на членство в ЄС. Оцінюватимуть й Україну", – сказала Матернова.

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Нагадаємо, у вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції напередодні передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій України на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.

У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення – від 2023 року.