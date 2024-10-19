Посол ЕС подтвердила дату публикации доклада о евроинтеграционном прогрессе Украины

Посол ЕС Катарина Матернова подтвердила, что презентация нынешнего доклада Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов на вступление, в том числе и Украины, планируется 30 октября.

Об этом она сообщила в комментарии "Суспільному", пишет "Европейская правда".

Катарина Матернова подтвердила дату, которую ранее называл как ожидаемую дату публикации доклада о расширении редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

"30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения. Это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС. Будут оценивать и Украину", – сказала Матернова.

Реклама:

Напомним, в сентябре Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции накануне передал Еврокомиссии отчет в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года, содержащий обновленную информацию о действиях Украины на пути к членству в ЕС в течение апреля-августа.

В феврале 2024 года правительство утвердило План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в предыдущем отчете по расширению – от 2023 года.