Украина помогла эвакуировать из Ливана граждан ряда стран Европы

Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp, на его борту, помимо украинцев, в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом опубликовало Главное управление разведки (ГУР).

В ГУР отметили, что организовали этот рейс в сотрудничестве с МИД по поручению президента Украины, он состоялся 1 октября.

Всего эвакуировали 179 человек, среди которых 134 граждан Украины и 45 иностранцев, взрослых и детей. В частности, это 16 граждан Польши, шестеро граждан Чехии, девять граждан Литвы, 12 граждан Молдовы, а также один бразилец и двое граждан Ливана.

Реклама:

Пассажирами рейса стали также две собаки и кот.

"Выражаем благодарность официальным представителям Республики Польша, которые способствовали проведению эвакуации. Также благодарим за помощь авиакомпанию SkyUp", – отметили в ГУР.

Самолет вылетел из Бейрута и приземлился в польском Жешуве. Перед тем он попал на видео пользователей соцсетей в Бейруте.

Video: #URSQF SkyUp Airlines 737-800 #Ukraine arriving into a wet #Beirut after a short rain shower passed over the city, most likely a 3rd evacuation flight for Ukranian nationals out of #Lebanon to #Rzeszów #Poland situated near the border pic.twitter.com/fuotpIZR4B