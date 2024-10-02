Украина помогла эвакуировать из Ливана граждан ряда стран Европы

Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp, на его борту, помимо украинцев, в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом опубликовало Главное управление разведки (ГУР).

В ГУР отметили, что организовали этот рейс в сотрудничестве с МИД по поручению президента Украины, он состоялся 1 октября.

Всего эвакуировали 179 человек, среди которых 134 граждан Украины и 45 иностранцев, взрослых и детей. В частности, это 16 граждан Польши, шестеро граждан Чехии, девять граждан Литвы, 12 граждан Молдовы, а также один бразилец и двое граждан Ливана.

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Пассажирами рейса стали также две собаки и кот.

"Выражаем благодарность официальным представителям Республики Польша, которые способствовали проведению эвакуации. Также благодарим за помощь авиакомпанию SkyUp", – отметили в ГУР.

Самолет вылетел из Бейрута и приземлился в польском Жешуве. Перед тем он попал на видео пользователей соцсетей в Бейруте.

Video: #URSQF SkyUp Airlines 737-800 #Ukraine arriving into a wet #Beirut after a short rain shower passed over the city, most likely a 3rd evacuation flight for Ukranian nationals out of #Lebanon to #Rzeszów #Poland situated near the border pic.twitter.com/fuotpIZR4B – LebanonPrivateJets (@LebanonJets) October 1, 2024

Это уже третий подобный эвакуационный рейс, организованный ГУР и МИД. Предыдущие состоялись 3 августа и 4 сентября.

Посольство Литвы в Украине поблагодарило за помощь с эвакуацией своих граждан. "Ценим наше сильное партнерство во всех сферах", – отметили в дипмиссии.

Dyakuyu 🙏 #Ukraine for safe air-lift 🛫 in evacuating Lithuanian citizens from Lebanon. We value our strong partnership in all areas 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/ae5GexHqVL – LTembassyUA (@LTembassyUA) October 2, 2024

Как известно, вечером 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по территории Израиля в ответ на наземную операцию Израиля на юге Ливана, с территории которого действует группировка "Хезболла". В ожидании этого обострения многие страны призвали своих граждан покинуть регион и организовали эвакуационные рейсы.

Сообщалось, что силы США помогли Израилю сбивать ракеты, которые Иран запустил по стране. Министр обороны Великобритании заявил, что британские силы в регионе также "сыграли свою роль", не приводя конкретики.