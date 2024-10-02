Британські винищувачі Typhoon допомагали Ізраїлю під час ракетної атаки Ірану

У Міністерстві оборони Великої Британії уточнили, які саме сили долучалися до допомоги Ізраїлю під час масованої ракетної атаки Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британського оборонного відомства.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у допомозі Ізраїлю брали участь два винищувачі Королівських ВПС Typhoon та літак-заправник Voyager.

Як зазначили в британському Міноборони, ці літаки "зіграли свою роль у спробах запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, продемонструвавши непохитну прихильність Великої Британії безпеці Ізраїлю".

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У відомстві не уточнили, в чому полягало завдання літаків, зауваживши лише, що вони "не збили жодної цілі", але "зіграли важливу роль у ширшому стримуванні та зусиллях із запобігання подальшій ескалації".

Міністр оборони Джон Гілі подякував контингенту, який брав участь в операції.

Раніше повідомляли, що британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану. Однак жодних деталей не наводилось.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.