Британские истребители Typhoon помогали Израилю во время ракетной атаки Ирана

В Министерстве обороны Великобритании уточнили, какие именно силы участвовали в помощи Израилю во время массированной ракетной атаки Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского оборонного ведомства.

Согласно обнародованной информации, в помощи Израилю участвовали два истребителя Королевских ВВС Typhoon и самолет-заправщик Voyager.

Как отметили в британском Минобороны, эти самолеты "сыграли свою роль в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, продемонстрировав непоколебимую приверженность Великобритании безопасности Израиля".

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В ведомстве не уточнили, в чем заключалась задача самолетов, отметив лишь, что они "не сбили ни одной цели", но "сыграли важную роль в более широком сдерживании и усилиях по предотвращению дальнейшей эскалации".

Министр обороны Джон Хили поблагодарил контингент, принимавший участие в операции.

Ранее сообщалось, что британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана. Однако никаких деталей не приводилось.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.