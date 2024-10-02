До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів

Іспанія у червні-серпні 2024 року прийняла рекордні 21,8 мільйона іноземних туристів, незважаючи на протести місцевих жителів популярних туристичних міст.

Про це свідчать опубліковані в середу, 2 жовтня, дані Національного інституту статистики Іспанії, пише "Європейська правда".

Лише в серпні Іспанія прийняла 10,9 мільйона туристів, що на 7,3% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. А за перші вісім місяців 2024-го кількість туристів, які прибули до країни, досягла рекордних понад 64,3 мільйона.

За даними Національного інституту статистики, Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції.

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Зростання кількості туристів відбулось на тлі обурення іспанців у популярних курортних місцях, зокрема Барселоні й Малазі, а також на Канарських і Балеарських островах.

Вони скаржились на навантаження на інфраструктуру та зростання цін на оренду житла через те, що багато об'єктів нерухомості здаються в оренду туристам за вигідними цінами.

У зв'язку з цим уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла.