В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов

Испания в июне-августе 2024 года приняла рекордные 21,8 миллиона иностранных туристов, несмотря на протесты местных жителей популярных туристических городов.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 2 октября, данные Национального института статистики Испании, пишет "Европейская правда".

Только в августе Испания приняла 10,9 миллиона туристов, что на 7,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. А за первые восемь месяцев 2024-го количество туристов, прибывших в страну, достигло рекордных более 64,3 миллиона.

По данным Национального института статистики, Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции.

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Рост количества туристов произошел на фоне возмущения испанцев в популярных курортных местах, в частности Барселоне и Малаге, а также на Канарских и Балеарских островах.

Они жаловались на нагрузку на инфраструктуру и рост цен на аренду жилья из-за того, что многие объекты недвижимости сдаются в аренду туристам по выгодным ценам.

В связи с этим правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья.