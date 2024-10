Сибига обратился к союзникам из-за западных компонентов сбитой в Украине ракеты КДНР

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после того, как экспертиза недавно обнаружила свежепроизведенные западные компоненты в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Украины заявил, что возмущен находкой западных компонентов в северокорейской ракете.

"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ", – написал министр.

Outrageous. Recent examination of a North Korean KN-23/24 missile shot down in Ukraine found numerous recently produced Western-made components. Putin and Kim still have access to them. We urge allies to respond strongly, tighten sanctions & export controls, boost our air shield.