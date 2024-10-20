Сибига обратился к союзникам из-за западных компонентов сбитой в Украине ракеты КДНР
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после того, как экспертиза недавно обнаружила свежепроизведенные западные компоненты в ракете КНДР, которую сбили в Украине.
Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Глава МИД Украины заявил, что возмущен находкой западных компонентов в северокорейской ракете.
"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ", – написал министр.
Outrageous. Recent examination of a North Korean KN-23/24 missile shot down in Ukraine found numerous recently produced Western-made components. Putin and Kim still have access to them. We urge allies to respond strongly, tighten sanctions & export controls, boost our air shield.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 20, 2024
Он отметил, что Украина призывает союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.
Отметим, западная разведка считает, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.
В сентябре также появились доказательства новых поставок северокорейских баллистических ракет Москве.