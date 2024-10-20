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Сибига обратился к союзникам из-за западных компонентов сбитой в Украине ракеты КДНР

Новости — Воскресенье, 20 октября 2024, 18:42 — Кристина Бондарева

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после того, как экспертиза недавно обнаружила свежепроизведенные западные компоненты в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Украины заявил, что возмущен находкой западных компонентов в северокорейской ракете.

"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ", – написал министр.

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Он отметил, что Украина призывает союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.

Отметим, западная разведка считает, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

В сентябре также появились доказательства новых поставок северокорейских баллистических ракет Москве.

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МИД КНДР санкции
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