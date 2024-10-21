Министр обороны США заявил, что система THAAD уже в Израиле

Американские военные доставили свою передовую противоракетную систему THAAD в Израиль.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, цитирует The Times of Israel, передает "Европейская правда".

Остин во время выступления перед журналистами перед прибытием в Украину объявил, что система THAAD уже развернута.

"У нас есть возможность ввести ее в действие очень быстро, и мы идем в ногу с нашими ожиданиями", – подчеркнул он.

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Как известно, батарея противоракетной обороны была отправлена американскими военными для защиты Израиля в случае реакции Ирана на ожидаемую израильскую ответную атаку после того, как Тегеран выпустил 200 баллистических ракет по Израилю в начале этого месяца.

Остин, комментируя это, отметил, что "трудно сказать, как именно будет выглядеть удар (Израиля)".

"В конце концов, это решение Израиля. То, считают ли израильтяне его пропорциональным, и то, как его воспринимают иранцы, – это две разные вещи", – отметил глава Пентагона.

Он акцентировал, что США будут делать все, чтобы снизить напряженность и принудить обе стороны к деэскалации.

"Посмотрим, что произойдет", – подытожил он.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.