В Норвегии из-за шторма отменяют рейсы, отдельные районы обесточены

Из-за штормового ветра на западе Норвегии отменили часть воздушных и морских рейсов, в некоторых городах закрыли школы; отдельные районы обесточены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

Из-за осеннего шторма, названного "Эшли", на западе Норвегии в понедельник отменили часть авиарейсов, паромов, перекрыты отдельные мосты и несколько районов остались без света.

Сила ветра местами достигает 41-46 метров в секунду.

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Порывы ветра в прибрежном Бергене заставили развернуться рейс из Осло. В столичный аэропорт направили также рейс из Тронхейма, который должен был садиться в Бергене.

Садиться в альтернативном аэропорту пришлось еще одному внутреннему рейсу. Еще несколько рейсов отменили.

Утром, когда ветер был самым сильным, приостанавливали также рутинные рейсы вертолетов на нефтедобывающие платформы, но к середине дня полеты все же возобновились.

Несколько дорог местного значения еще с вечера воскресенья закрыли из-за угрозы камнепадов и оползней.

В нескольких общинах из-за повреждения линий электропередачи поваленными деревьями пропал свет.

Островной муниципалитет Кинн из-за непогоды объявил понедельник выходным для детсадов и школ.

Напомним, на севере Италии на выходных из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек, один человек погиб.

В Финляндии из-за шторма в начале октября без света остались около 20 тысяч потребителей.