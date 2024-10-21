Макрон просит премьера Израиля как можно скорее прекратить огонь в Ливане

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждали ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца, информирует "Европейская правда".

В ходе разговора Макрон подтвердил, что ООН должна "сыграть свою роль на юге Ливана, чтобы гражданское население могло вернуться в свои дома в безопасности по обе стороны границы между Ливаном и Израилем".

Французский президент попросил израильского премьер-министра "сохранить инфраструктуру, защитить гражданское население и как можно быстрее установить режим прекращения огня" в Ливане.

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Он также осудил удар израильской армии по позициям миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL).

Макрон добавил, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать "возможностью начать новый этап переговоров с целью установления режима прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и обеспечения массированных поставок гуманитарной помощи".

По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

Сообщалось также, что недавние удары Израиля по миротворческим силам ООН на юге Ливана вызвали осуждение ЕС и в частности Италии, военные которой входят в состав контингента.

Кроме того, это вызвало обмен острыми заявлениями между президентом Франции и премьером Израиля по поводу того, должен ли Израиль быть благодарным ООН за свое появление на карте мира.