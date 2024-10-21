В Германии разоблачили наркобанду, которая занималась доставкой пиццы с кокаином

Полиция немецкого Дюссельдорфа разоблачила преступную группировку, которая занималась доставкой пиццы с кокаином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, в меню одной из пиццерий Дюссельдорфа была указана "пицца № 40", в начинку которой добавляли кокаин.

"Это была одна из самых продаваемых пицц", – сказал в своем заявлении один из сотрудников немецкой полиции.

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36-летнего владельца ресторана арестовали, он выбросил пакет с наркотиками из окна, как только полиция позвонила в его дверь.

Пакет "попал прямо в руки полиции", сказал офицер.

Через два дня после ареста мужчину отпустили, и, по словам полиции, он снова начал предлагать "пиццу № 40", что помогло полицейским отследить другие звенья в цепочке поставок.

Были арестованы три предполагаемых поставщика и еще 12 подозреваемых.

Полицейские изъяли в общей сложности 1,6 килограмма кокаина, 400 граммов каннабиса и 268 тысяч наличными.

Полиция немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия проводила операцию против наркоторговцев на территории земли, в частности в столице, Дюссельдорфе.

В конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.

Перед тем более 40 килограммов кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов.