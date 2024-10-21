У Норвегії оголосили вирок активістам, які облили фарбою будівлю міністерства

Окружний суд Осло засудив до трьох тижнів ув’язнення та 200 тисяч норвезьких крон штрафу (понад $18,2 тисячі) двох екоактивістів, які восени 2023 року облили помаранчевою фарбою будівлю Міністерства клімату та навколишнього середовища Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

34-річний чоловік та 23-річна дівчина з руху Stopp Oljeletinga ("Припиніть розвідку нафти") в листопаді 2023-го влаштували акцію протесту проти видобутку нафти біля будівлі міністерства.

Обом закидали вандалізм за обтяжувальних обставин, а прокуратура вимагала присудити їм шість місяців ув'язнення та 1,2 мільйона норвезьких крон штрафу через збитки в результаті відмивання фарби.

Реклама:

Фото: NTB

Але суд Осло вказав, що більшість витрат сталась через порушення з боку підрядника Міністерства клімату та навколишнього середовища, і перекваліфікував обвинувачення на менш тяжку статтю про завдання шкоди.

У результаті 34-річному активісту присудили 19 днів ув’язнення, а 23-річній дівчині – 21 день з огляду на інше правопорушення, не пов’язане зі справою. Суму штрафу, яку мають стягнути з обох, зменшили до 200 тисяч крон.

Кліматичні активісти в різних країнах Європи вдаються до подібних акцій з обливання урядових будівель фарбою, намагаючись таким чином привернути увагу до проблеми видобутку викопного палива.

Наприклад, у Німеччині кліматичні активісти влітку облили чорною фарбою знамениту статую Бременським музикантам.

Цього місяця, як повідомлялось, у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.