В Норвегии объявили приговор активистам, которые облили краской здание министерства

Окружной суд Осло приговорил к трем неделям заключения и 200 тысяч норвежских крон штрафа (более $ 18,2 тысячи) двух экоактивистов, которые осенью 2023 облили оранжевой краской здание Министерства климата и окружающей среды Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

34-летний мужчина и 23-летняя девушка из движения Stopp Oljeletinga ("Прекратите разведку нефти") в ноябре 2023-го устроили акцию протеста против добычи нефти у здания министерства.

Обоих обвинили в вандализме при отягчающих обстоятельствах, а прокуратура требовала присудить им шесть месяцев заключения и 1,2 миллиона норвежских крон штрафа из-за убытков в результате отмывания краски.

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Фото: NTB

Но суд Осло указал, что большинство расходов произошло из-за нарушения со стороны подрядчика Министерства климата и окружающей среды, и переквалифицировал обвинения на менее тяжкую статью о нанесении ущерба.

В результате 34-летнему активисту присудили 19 дней заключения, а 23-летней девушке – 21 день, учитывая другое правонарушение, не связанное с делом. Сумму штрафа, которую должны взыскать с обоих, уменьшили до 200 тысяч крон.

Климатические активисты в разных странах Европы прибегают к подобным акциям по обливанию правительственных зданий краской, пытаясь таким образом привлечь внимание к проблеме добычи ископаемого топлива.

Например, в Германии климатические активисты летом облили черной краской знаменитую статую Бременским музыкантам.

В этом месяце, как сообщалось, в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.