У Литві почалося дострокове голосування у другому турі парламентських виборів

У вівторок розпочалося дострокове голосування у другому турі парламентських виборів у Литві, де в одномандатних округах будуть обрані 63 депутати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вісім кандидатів здобули абсолютну перемогу в своїх округах у першому турі 13 жовтня. У решті 63 з 71 одномандатних округів Литви проходять другі тури між двома кандидатами-лідерами.

Дільниці для дострокового голосування у всіх 60 муніципалітетах, включаючи ті, де депутати були обрані в першому турі, відкриті з 07:00 до 20:00 з вівторка по четвер.

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У середу голосування розпочнеться на спеціальних виборчих дільницях, таких як лікарні, будинки для людей похилого віку, військові частини та в'язниці. У п'ятницю та суботу виборці, які мають право голосу, зможуть проголосувати вдома.

У неділю, в день виборів, голосування буде дозволено лише на виборчих дільницях у межах визначеного виборчого округу.

У першому турі було обрано 78 зі 141 депутата. За підсумками першого туру за партійними списками лідирувала опозиційна Соціал-демократична партія.

Соціал-демократи вже провели перемовини про співпрацю із Союзом зелених і селян, які претендують на роль одного з коаліційних партнерів. Вони домовилися про взаємну підтримку у другому турі виборів на одномандатних округах.

Між тим прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, чия партія посіла друге місце у першому турі, висловила здивування початком коаліційних переговорів до остаточного розподілу мандатів у Сеймі.

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