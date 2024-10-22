В Литве началось досрочное голосование во втором туре парламентских выборов

Во вторник началось досрочное голосование во втором туре парламентских выборов в Литве, где в одномандатных округах будут избраны 63 депутата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Восемь кандидатов одержали абсолютную победу в своих округах в первом туре 13 октября. В остальных 63 из 71 одномандатных округов Литвы проходят вторые туры между двумя кандидатами-лидерами.

Участки для досрочного голосования во всех 60 муниципалитетах, включая те, где депутаты были избраны в первом туре, открыты с 07:00 до 20:00 со вторника по четверг.

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В среду голосование начнется на специальных избирательных участках, таких как больницы, дома престарелых, воинские части и тюрьмы. В пятницу и субботу избиратели, имеющие право голоса, смогут проголосовать на дому.

В воскресенье, в день выборов, голосование будет разрешено только на избирательных участках в пределах определенного избирательного округа.

В первом туре было избрано 78 из 141 депутата. По итогам первого тура по партийным спискам лидировала оппозиционная Социал-демократическая партия.

Социал-демократы уже провели переговоры о сотрудничестве с Союзом зеленых и селян, которые претендуют на роль одного из коалиционных партнеров. Они договорились о взаимной поддержке во втором туре выборов на одномандатных округах.

Между тем премьер-министр Ингрида Шимоните, чья партия заняла второе место в первом туре, выразила удивление началом коалиционных переговоров до окончательного распределения мандатов в Сейме.

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