У Британії суд присяжних виправдав поліцейського, який убив чорношкірого чоловіка

У понеділок суд присяжних виправдав британського поліцейського у справі про вбивство чорношкірого чоловіка, якого той застрелив у Лондоні два роки тому, що призвело до масових протестів і гніву серед чорношкірої громади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

40-річний Мартін Блейк визнав себе невинним у вбивстві Кріса Каби, який був беззбройним і помер від одного пострілу в голову на півдні Лондона 5 вересня 2022 року.

Реклама:

Блейк застрелив Кабу через лобове скло після того, як той намагався відігнати свій автомобіль, з яким пов'язували стрілянину, від поліцейських машин, які його заблокували. Голова лондонської поліції Марк Роулі заявив, що Блейк ухвалив рішення за долі секунди.

"Будь-яке застосування сили зі смертельним наслідком, зрозуміло, викликає величезне занепокоєння серед громад, особливо в чорношкірих громадах, де довіра до поліції низька. Нам ще багато чого належить зробити для зміцнення довіри до нашої служби", – сказав він.

Блейк був виправданий присяжними після тритижневого судового розгляду в лондонському суді Олд Бейлі. Його відсторонення від виконання службових обов'язків буде негайно скасовано, повідомила столична поліція.

Сім'я Каби заявила, що вони залишилися з "глибоким болем від несправедливості, що додається до нестерпного горя, яке ми відчуваємо з моменту вбивства Кріса". "Виправдання Мартіна Блейка – це невдача не лише для нашої сім'ї, але й для всіх тих, хто постраждав від насильства з боку поліції", – заявила родина Каби.

Смерть Каби викликала протести і гнів чорношкірої громади Лондона, яка давно скаржиться на несправедливе і расистське поводження з боку столичної поліції.

Блейк заявив, що існувала "неминуча загроза" для його колег, і сказав, що він мав намір нейтралізувати Кабу, але не вбивати його.

Близько 100 співробітників лондонської поліції відмовилися носити вогнепальну зброю після того, як Блейку висунули звинувачення у вбивстві Каби.