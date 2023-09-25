Британська армія допомагає поліції, 100 службовців якої відмовились носити зброю

Близько 100 співробітників лондонської поліції відмовилися носити вогнепальну зброю після того, як їхньому колезі висунули звинувачення у вбивстві беззбройного чорношкірого чоловіка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що відтепер армія допомагатиме поліції у виконанні певних завдань, а саме підтримці антитерористичної діяльності.

Правоохоронці відмовились від носіння зброї після того, як минулого тижня лондонському офіцеру висунули звинувачення в смерті 24-річного Кріса Каба у вересні 2022 року.

Каба помер через кілька годин після того, як в його автомобіль був зроблений одиночний постріл з вогнепальної зброї. Чоловік був без зброї.

Цей випадок поновив звинувачення в інституційному расизмі на адресу лондонської поліції. Офіцера звільнили під умовну заставу і, як очікують, він постане перед судом наступного року.

Речник столичної поліції заявив, що деякі правоохоронці прийняли рішення відступити від виконання своїх обов'язків, поки вони обмірковують свою позицію.

"Багато з них стурбовані тим, як це рішення вплине на них, на їхніх колег та на їхні сім'ї", – сказав він.

Раніше начальник поліції Північної Ірландії Саймон Бірн подав у відставку через низку проблем, включаючи серйозний витік даних, що стосується особистої інформації своїх співробітників.

Перед цим поліція Північної Ірландії повідомила про другий за два дні інцидент, пов’язаний із витоком даних своїх співробітників – останній випадок виник після викрадення службової техніки й документів.

Під час попереднього випадку правоохоронці випадково розкрили імена та інші дані всіх 10 тисяч співробітників.